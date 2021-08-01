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Bayramdan sonra Kabine toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?

A Haber
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Giriş: 01.08.2021 14:37
Bayramın ardından Kabine ilk kez yarın toplanıyor. Son dönemdeki vaka artışı ve aşılamada son durumun değerlendirileceği toplantıda, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de netlik kazanacak. Yurtta devam eden yangınlar da Kabine'nin en önemli gündem maddelerinden olacak.
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