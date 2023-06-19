19 Haziran 2023, Pazartesi
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Bayrama sayılı günler kala büyük skandal! Kurbanlık hayvana içki içirdiler
Milyonların idrak edeceği Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sosyal medyada büyük bir skandal yaşandı. Bir çiftlikte sattığı kurbanlığa bira içirdiği iddia edilen kişi bir de bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. O görüntülere tepki yağarken şahıs kendisini "Biz hayvanımızı haplamak istedik. Ama biz hapladıktan sonra, bizi yanlış anlamışlar." cümlesiyle savundu. İşte detaylar...