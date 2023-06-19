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Bayrama sayılı günler kala büyük skandal! Kurbanlık hayvana içki içirdiler

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Giriş: 19.06.2023 16:58
Milyonların idrak edeceği Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sosyal medyada büyük bir skandal yaşandı. Bir çiftlikte sattığı kurbanlığa bira içirdiği iddia edilen kişi bir de bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. O görüntülere tepki yağarken şahıs kendisini "Biz hayvanımızı haplamak istedik. Ama biz hapladıktan sonra, bizi yanlış anlamışlar." cümlesiyle savundu. İşte detaylar...
Kurbanlık hayvana içki içirdiler
Kurbanlık hayvana içki içirdiler
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