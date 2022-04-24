Bayram tatili 9 gün olur mu? Başkan Erdoğan yarın kabineyi topluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topluyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak. Kabinede ayrıca Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler de ele alınacak.

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