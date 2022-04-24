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Bayram tatili 9 gün olur mu? Başkan Erdoğan yarın kabineyi topluyor

A Haber
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Giriş: 24.04.2022 13:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topluyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak. Kabinede ayrıca Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler de ele alınacak.
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