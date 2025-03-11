11 Mart 2025, Salı
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Bayram öncesi fırsatçı oyunları! Akaryakıta indirim otobüs biletine zam
Bayram öncesi tatili şehir dışında geçirmek isteyenler için "bilet" mesaisi başladı. Tabi bunu fırsat bilen ulaşım firmaları da boş durmadı. Akaryakıt fiyatları düşerken onlar zam yapmayı tercih etti. Üstelik bu yılki zam tarifesi geçen yıllara göre biraz farklı. Artık otobüs firmaları da tıpkı uçaklar gibi günden güne değişen fiyatlar uyguluyor. Son zamlardan sonra uçak biletlerinin daha ucuz kaldığını da hatırlatalım.