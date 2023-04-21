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Bayram öncesi ailelerin ilk durağı şehitlikler! Şehit aileleri evlatlarının başında dua etti

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Giriş: 21.04.2023 08:52
Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yine evlatlarının kabirlerinin başındaydı. Cebeci Askeri Şehitliği'ne giden şehit aileleri ve yakınları, mezar taşlarını yıkayıp çiçek bıraktı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu...
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