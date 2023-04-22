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Bayram harçlıklarını depremzedeler için aldılar!

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Giriş: 22.04.2023 16:25
Ankara'da hastane çalışanlarının çocukları bu kez bayram harçlıklarını depremzede arkadaşları için aldılar. Topladıkları paraları hastanenin başhekimine teslim ederek, sevgi dolu kalpleriyle yüzleri gülümsettiler.
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