Bayram harçlıklarını depremzedeler için aldılar!

Ankara'da hastane çalışanlarının çocukları bu kez bayram harçlıklarını depremzede arkadaşları için aldılar. Topladıkları paraları hastanenin başhekimine teslim ederek, sevgi dolu kalpleriyle yüzleri gülümsettiler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN