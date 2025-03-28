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Bayraktar TB3 SİHA’DAN süpersonik füzeyle yine tam isabet

Bayraktar TB3 SİHA’DAN süpersonik füzeyle yine tam isabet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 00:27
Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, İHA-122 Süpersonik Füze ile gerçekleştirdiği farklı senaryolardaki atış testlerine devam ediyor. Harp tarihinde ilk kez taktik sınıftaki bir SİHA’dan 50+ km menzilde süpersonik füze atışları yapılıyor.
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Bayraktar TB3 SİHA’DAN süpersonik füzeyle yine tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA’DAN süpersonik füzeyle yine tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA’DAN süpersonik füzeyle yine tam isabet
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