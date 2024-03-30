Bayraktar TB3 SİHA 27 saat kesintisiz uçtu! 4 bin 600 KM mesafe katetti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 26'ncı test uçuşunu da başarıyla tamamladı. 27 saat havada alan TB3 SİHa, gökyüzünde 4 bin 600 kilometre mesafe katetti.

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