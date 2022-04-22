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Bayraktar AKINCI'nın katıldığı ilk büyük operasyon: Hedefleri böyle vurdu

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Giriş: 22.04.2022 16:17
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ilk büyük operasyonuna katıldı. ​Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görevde" denildi.
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