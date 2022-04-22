Bayraktar AKINCI'nın katıldığı ilk büyük operasyon: Hedefleri böyle vurdu

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ilk büyük operasyonuna katıldı. ​Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görevde" denildi.