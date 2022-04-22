22 Nisan 2022, Cuma
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Bayraktar AKINCI'nın katıldığı ilk büyük operasyon: Hedefleri böyle vurdu
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ilk büyük operasyonuna katıldı. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görevde" denildi.