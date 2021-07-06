06 Temmuz 2021, Salı
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Baykal ikinci kez neden hedef alındı? CHP'de Baykal'a ikinci kumpas mı?
Bir dönem CHP'de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'la ilgili, "Kürtleri, Alevileri, Ezilenleri sevmez." sözleri tartışmaya neden oldu. Baykal, Zülfü Livaneli'nin hakkında yapmış olduğu açıklamalara ilk kez yanıt verdi. Baykal, "Livaneli'nin gerçek dışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü" dedi. Baykal ilgili iddiaları ve arka planını A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.