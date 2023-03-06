Bay Bay Kemal resmen aday! 6’lı koalisyondaki ‘adaylık’ tiyatrosu son buldu

Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener açıklamasında, CHP liderini, "Üzülerek söylüyorum ki 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." şeklinde sert ifadelerle hedef almıştı. Koalisyon, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun” teklifinin CHP kanadından kabul görmesi sonrası bugün yeniden bir araya geldiğini duyurdu ve 72 saat süren ‘adaylık’ tiyatrosu son buldu. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6’lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Akşener'in adaylık açıklaması sırasında yüzündeki memnuniyetsiz tavır dikkat çekti.