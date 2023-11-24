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Batı’nın işgal karşısındaki çifte standardı | ANALİZ

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Giriş: 24.11.2023 06:48
Dünyada kimi hukuk ihlallerine hemen müdahale edilirken, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamla ilgili ise hiçbir girişimde bulunulmuyor. Katliamların sorumluluğunu üstlenmeyen Siyonist rejim, bildiğini okumaya devam ediyor. Ve bu durum katil İsrail'e ilişkin bir istisnacılığın olduğunu da ortaya koyuyor. Detaylar analiz haberimizde...
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