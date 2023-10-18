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Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te genel grev! Dükkanlar kepenk kapattı, sokaklar boş kaldı

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 16:59
İsrail'in Gazze şeridinde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı tüm dünyada lanetleniyor. İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler ise bir günlük genel greve gitti.
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