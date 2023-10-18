Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te genel grev! Dükkanlar kepenk kapattı, sokaklar boş kaldı

İsrail'in Gazze şeridinde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı tüm dünyada lanetleniyor. İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler ise bir günlük genel greve gitti.

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