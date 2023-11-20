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Batan gemide 1 ölü 11 kayıp! AFAD Başkanı Okay Memiş’ten önemli açıklamalar

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Giriş: 20.11.2023 18:30
Zonguldak’ta yaşanan fırtına ve yağış felaketi sonrası Karadeniz’de gemi battı. Batan gemide 1 kişi hayatını kaybederken kayıp 11 kişi aranıyor. Bölgede açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, “Kayıp personeli arama çalışmaları devam ediyor. Hava şartları denizden arama çalışmasına izin vermiyor.” ifadelerini kullandı.
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