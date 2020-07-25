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Basra sıcakları etkisini sürdürecek mi? Yeni haftada hava nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 25.07.2020 13:03
Güncelleme:25.07.2020 13:05
Önümüzdeki hafta bizi nasıl bir hava bekliyor? Yağışlar ve sıcak hava dalgası sürecek mi? Yeni haftada hava nasıl olacak?  İşte bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan verdi.  Deniz Demirhan, “Mevsimin getirdiği bir sıcak hava dalgası var şu anda. Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Trakya’da oldukça etkili olacak. Hava sıcaklıkları bu bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkabilir. Doğu Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlar var. Öğleden sonra yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…

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