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Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı! Türkiye demokrasisinin utanç günü: 2 Mayıs 1999 |Video
Bundan tam 21 yıl önce 2 Mayıs 1999 tarihinde TBMM'de kara bir gün yaşandı. Bülent Ecevit Meclis kürsüsünde Merve Kavakçı için, başörtüsü yüzünden "lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" diyerek hafızalardan silinmeyen o açıklamalarda bulundu. Aradan 21 yıl geçti ve o 21 yılda artık TBMM'de milletvekilleri başörtüsüyle Meclis'e giriyorlar. Üniversitelerde de başörtülü öğrenciler özgürlüklerine kavuşmuş durumdalar. İşte 21 yıl önce yaşanan ve Türk demokrasinin utanç günü olarak hafızalardan silinmeyen o anlar...
Bundan tam 21 yıl önce 2 Mayıs 1999 tarihinde TBMM'de kara bir gün yaşandı. Bülent Ecevit Meclis kürsüsünde Merve Kavakçı için, başörtüsü yüzünden "lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" diyerek hafızalardan silinmeyen o açıklamalarda bulundu.
Aradan 21 yıl geçti ve o 21 yılda artık TBMM'de milletvekilleri başörtüsüyle Meclis'e giriyorlar.
Üniversitelerde de başörtülü öğrenciler özgürlüklerine kavuşmuş durumdalar.
İşte 21 yıl önce yaşanan ve Türk demokrasinin utanç günü olarak hafızalardan silinmeyen o anlar...
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