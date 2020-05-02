Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı! Türkiye demokrasisinin utanç günü: 2 Mayıs 1999 |Video

Bundan tam 21 yıl önce 2 Mayıs 1999 tarihinde TBMM'de kara bir gün yaşandı. Bülent Ecevit Meclis kürsüsünde Merve Kavakçı için, başörtüsü yüzünden "lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" diyerek hafızalardan silinmeyen o açıklamalarda bulundu. Aradan 21 yıl geçti ve o 21 yılda artık TBMM'de milletvekilleri başörtüsüyle Meclis'e giriyorlar. Üniversitelerde de başörtülü öğrenciler özgürlüklerine kavuşmuş durumdalar. İşte 21 yıl önce yaşanan ve Türk demokrasinin utanç günü olarak hafızalardan silinmeyen o anlar...

Bundan tam 21 yıl önce 2 Mayıs 1999 tarihinde TBMM'de kara bir gün yaşandı. Bülent Ecevit Meclis kürsüsünde Merve Kavakçı için, başörtüsü yüzünden "lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" diyerek hafızalardan silinmeyen o açıklamalarda bulundu.

Aradan 21 yıl geçti ve o 21 yılda artık TBMM'de milletvekilleri başörtüsüyle Meclis'e giriyorlar.

Üniversitelerde de başörtülü öğrenciler özgürlüklerine kavuşmuş durumdalar.

İşte 21 yıl önce yaşanan ve Türk demokrasinin utanç günü olarak hafızalardan silinmeyen o anlar...