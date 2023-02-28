28 Şubat 2023, Salı
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Başkent'te kentsel dönüşüme muhalefet engeli
Depremlere karşı en önemli önlemlerin başında kentsel dönüşüm projeleri muhalefet engeliyle karşılaşıyor. 32 ilde yüzlerce proje, muhalefet engeline takılırken vatandaşlar da mağdur oluyor. O mağduriyetlerden biri de Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi’nde yaşanıyor. İşte başkentlinin kentsel dönüşüm çığlığı.