Başkent’te kentsel dönüşüme muhalefet engeli

Depremlere karşı en önemli önlemlerin başında kentsel dönüşüm projeleri muhalefet engeliyle karşılaşıyor. 32 ilde yüzlerce proje, muhalefet engeline takılırken vatandaşlar da mağdur oluyor. O mağduriyetlerden biri de Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi’nde yaşanıyor. İşte başkentlinin kentsel dönüşüm çığlığı.