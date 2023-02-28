28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkent'te kentsel dönüşüme muhalefet engeli

Başkent'te kentsel dönüşüme muhalefet engeli

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2023 11:15
Depremlere karşı en önemli önlemlerin başında kentsel dönüşüm projeleri muhalefet engeliyle karşılaşıyor. 32 ilde yüzlerce proje, muhalefet engeline takılırken vatandaşlar da mağdur oluyor. O mağduriyetlerden biri de Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi’nde yaşanıyor. İşte başkentlinin kentsel dönüşüm çığlığı.
Başkent’te kentsel dönüşüme muhalefet engeli
Başkent'te kentsel dönüşüme muhalefet engeli
Cerrahpaşa Tıp’ın büyük bölümü kapatıldı
Cerrahpaşa Tıp'ın büyük bölümü kapatıldı
MSB’nin Sahra Hastanesi hizmet veriyor
MSB'nin Sahra Hastanesi hizmet veriyor
Deprem dev yarıklar oluşturdu
Deprem dev yarıklar oluşturdu
MİT’ten nokta operasyon!
MİT'ten nokta operasyon!
NATO’dan Akdeniz’de tatbikat
NATO'dan Akdeniz'de tatbikat
Bedih Kış’ı kurtarma çabası
Bedih Kış'ı kurtarma çabası
Depremde hayat kurtarabilecek tedbirler
Depremde hayat kurtarabilecek tedbirler
Afetzedelere özel poliklinik
Afetzedelere özel poliklinik
CHP’li Gürsel Erol: TOKİ sayesinde hayatta kaldık
CHP'li Gürsel Erol: TOKİ sayesinde hayatta kaldık
Yeni büyük deprem riski var mı? Haritada anlattı
Yeni büyük deprem riski var mı? Haritada anlattı
İzmir depremi sonrası vatandaşlar sokağa çıktı
İzmir depremi sonrası vatandaşlar sokağa çıktı
Daha Fazla Video Göster