Hürmüz Boğazı'nda mayın kabusu: Küresel felakete doğru

Ortadoğu'da savaşın seyri, ABD'nin İran'ı köşeye sıkıştırmak için hazırladığı acımasız planlarla küresel bir krize doğru evriliyor. İran'ın stratejik bölgelerine yönelik kara harekatı seçeneği masadayken, İran, elindeki en büyük koz olan Hürmüz Boğazı'nı mayınlayarak ABD ve müttefiklerine büyük bir darbe indirmeye hazırlanıyor. A Haber'de son gelişmeleri değerlendiren TESAM Başkan Yardımcısı Dr. Yıldırım Deniz, İran'ın yeni lider seçimiyle ilgili tartışmalara, ABD üslerine yönelik sarsıcı drone saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının dünyada yaratacağı yıkıcı enflasyon ile küresel ekonomik krize dikkat çekti. Çin'in, ABD'nin bölgedeki planlarına sessiz kalmayacağını belirten Deniz, "Hürmüz kapatılırsa, sadece İran değil, tüm dünya büyük bir ekonomik krize sürüklenir," uyarısında bulundu.