Dünyanın füze gücü belli oldu: Türkiye listede 7. sırada!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünya genelinde merak uyandıran balistik füze kapasitelerine dair tahminlerini içeren yeni raporunu yayınladı. Orta Doğu semalarında yükselen tansiyonun ortasında paylaşılan verilere göre Çin, 3 bin 100 füzeyle listenin zirvesinde yer alırken, Türkiye 322 balistik füzesiyle dünya devleri arasında 7. sıraya yerleşerek askeri caydırıcılığını tescilledi. Uzmanlar, füze stoklarının hem savunma hem de bölgesel caydırıcılık noktasında stratejik bir anahtar olduğuna dikkat çekiyor.