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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail çıkışı nasıl okunmalı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail çıkışı nasıl okunmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 16:35
Başkan Erdoğan iki örnek üzerinden İsrail'e mesaj gönderdi. Karabağ ve Libya'da Türkiye neler yaptı? Başkan Erdoğan’ın çıkışı dünyada nasıl yankılandı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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