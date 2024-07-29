Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail çıkışı nasıl okunmalı?

Başkan Erdoğan iki örnek üzerinden İsrail'e mesaj gönderdi. Karabağ ve Libya'da Türkiye neler yaptı? Başkan Erdoğan’ın çıkışı dünyada nasıl yankılandı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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