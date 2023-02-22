Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini koyduğu "Ayşe Betül" bebek ailesini hayata bağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ziyareti sırasında kulağına ezan okuyup ismini koyduğu "Ayşe Betül" bebek, Adıyamanlı depremzede aile Zahide ile Fatih Yıldırım çiftinin yaşam kaynağı oldu. Anne Zahide Yıldırım, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın geleceğini bilmiyordum. Bir anda kapı açıldı, içeri girdiklerinde ben şoka girdim. Geldi, bizim durumumuzu sordu, 'nasılsınız, iyi misiniz?' dedi. Bizimle ilgilendi" dedi. Diğer yandan Yıldırım "(Adını) Zümrüt Funda koyacaktım, depremden sonra o psikolojiyle, 'Nefes' ya da 'Hayat' koyalım dedik. Sonra nasibinde ne varsa o olsun dedim, Cumhurbaşkanımıza bıraktım" şeklinde konuştu ve Başkan Erdoğan'ın çocuğunu kucağına aldığını ve kulağına ezanı okuyup çok güzel dualar ettiğini aktardı.