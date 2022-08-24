24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenen "Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.