24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2022 14:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenen "Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı!
AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı!
Vize olayının perde arkasında ne var?
Vize olayının perde arkasında ne var?
Şoförünü genel müdür yaptı
Şoförünü genel müdür yaptı
Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı
Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı
SGK’yı zarara uğratanlar hakkında...
SGK’yı zarara uğratanlar hakkında...
Fırat Kalkanı Harekatı’nın 6. yılı
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 6. yılı
6’lı masada aday yok kriz çok
6'lı masada aday yok kriz çok
KYK yurt başvurusu başladı mı?
KYK yurt başvurusu başladı mı?
2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi
2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi
6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Mansur Yavaş Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu’nun gizli ilişkisi!
Mansur Yavaş Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu'nun gizli ilişkisi!
Daha Fazla Video Göster