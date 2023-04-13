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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçimlere ilişkin açıklama

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Giriş: 13.04.2023 01:29
Türkiye her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm konusunda İstanbul özelinde paylaşımlarda bulunurken "220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca IMF'ye gitmenin Türkiye'nin yararına olmayacağını söylerken 7'li koalisyona "Bakanlık pazarlıkları yapmak siyasi ahlakın çöküşüdür." sözleriyle yüklendi. Son anket çalışmalarına da değinen Başkan Erdoğan "Millet işi zora sokmadan ilk turda bitirir." ifadelerini kullandı. Ev hanımlarına verilmesi beklenen emeklilik desteğine de değinen Başkan Erdoğan emeklilik primlerinin bir kısmını devletin ödeyeceğini vurguladı. Diğer yandan yedili koalisyonuın vaatlerine de yorumlayan Başkan Erdoğan "Ben şu an adaylığımı genel af üzerine bina etmedim. Bay bay Kemal bunun gayreti içerisinde." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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