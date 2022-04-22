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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilerle bayram müjdesi

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Giriş: 22.04.2022 21:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Pençe-Kilit operasyonunda 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylerken "Şehitlerimizin bedelini terör örgütüne ödeteceğiz" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca öğrencilere yönelik bir de bayram müjdesi verdi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrencilerle bayram müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilerle bayram müjdesi
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