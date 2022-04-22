22 Nisan 2022, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilerle bayram müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Pençe-Kilit operasyonunda 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylerken "Şehitlerimizin bedelini terör örgütüne ödeteceğiz" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca öğrencilere yönelik bir de bayram müjdesi verdi. İşte detaylar...