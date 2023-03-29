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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'a resmi karşılama töreni
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Novak'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Novak'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.
Daha sonra, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Türkiye ve Macaristan bayraklarının bulunduğu merdivende duran Başkan Erdoğan ve Novak, gazetecilere poz verdi.
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Macaristan heyeti de katıldı.
Törenin ardından, Başkan Erdoğan ve Novak ikili görüşmeye geçti.