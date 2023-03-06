06 Mart 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları! Seçim süreci nasıl işleyecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesinde hayatın en kısa sürede normale döneceğinin altını çizerken "Bu olmadan bize durmak dinlenmek haram" ifadelerini kullandı. Diğer yandan depremzede vatandaşlara verilecek yeni ekonomik destekleri açıklayan Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparken vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan "6.5 milyon konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...