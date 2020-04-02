Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup! | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup gönderdi. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İspanya Başbakanı Başbakanı Pedro Sanchez'e dostluk mesajı verdi. İşte Erdoğan'ın kritik mektupları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya ve İtalya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye gönderdiği mektubunda, "Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ı aracılığıyla İtalya'ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya'nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik." dedi.

"DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR"

Öte yadnan Başkan Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya Başbakanı Başbakanı Pedro Sanchez'e yazdığı mektupta, "Türkçemizde "Dost kara günde belli olur" diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz. " mesajını verdi.