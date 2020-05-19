Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere "19 Mayıs" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde video konferans yoluyla gençlere hitap etti. Başkan Erdoğan, "19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Samsun'a atılan ilk adımın önemini kavramalıyız." dedi. Başkan Erdoğan, bu sözlerin altını çizerek "Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde video konferans yoluyla gençlere hitap etti. Erdoğan, "19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Samsun'a atılan ilk adımın önemini kavramalıyız. Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." dedi.

Siz gençlerimizle telekonferans yoluyla da olsa bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu söylemek istiyorum. İstikbalimizin umudu tüm gençlerimize selamımı gönderiyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları için Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mübarek Kadir Gecenizi de tebrik ediyorum.

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramına sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum. 19 Mayıs direniş azminin sembolüdür. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs Çanakkale'de başlayan 1. Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin direniş cethidir. Böylesi derin manalar içeren günün gençlerimize armağan edilmesi tesadüf değildir. 19 Mayıs milletimiz için gurur vesilesi, siz gençler için bir ilham kaynağıdır. Samsun'a atılan ilk adımın önemini kavramalıyız.



"EN BÜYÜK GÜVEN KAYNAĞIMIZ SİZ GENÇLERİMİZSİNİZ"

Öncelikle hamasette ve husumetten uzak bir şekilde tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle, bizi biz yapan kadim değerlerimizle kaderimizi bir tutarsak o kadar güçlü oluruz.

Türkiye büyüyor, gelişiyor, güçleniyor. Ülkemiz maziden ilham alarak, istikbalini inşa ediyor. Bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. En büyük güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz. Artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Gençlerimizi sadece istiklal ve istikbal mücadelemizin neferleri değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz.

Nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ülkenin karar mekanizmalarında yer almanıza büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmeleri için destek olduk.





"GEZİ OLAYLARINDA POLİSİMİZE KURŞUN SIKANLAR DA AYNI ZİHNİYETİN MENSUPLARI"



Gençlerimizin salgın sürecinde ortaya koyduğu fedakar çalışmaları takdirle karşılıyoruz. STK'larımızda, Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan gençlerimize teşekkür ediyorum. Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, yapılan yardımlara tahammül gösterememesi doğaldır. Gezi olaylarında polisimize kurşun sıkanlar da aynı zihniyetin mensuplarıdır. 1960 darbesinden itibaren Türkiye hangi operasyona maruz kaldıysa hepsinde bunların silueti vardır.

"PROVOKATÖRLERE KARŞI UYANIK OLUN"



Biz artık bu güruhu çok iyi tanıyoruz. İnsanımızın inancına hakaret ederek ne yapmaya çalıştıklarının farkındayız. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de boyun eğmeyeceğiz. Şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir. Sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Biz de koronavirüsle mücadele ediyoruz. Ülkemize en büyük katkıyı yurtlarımız verdi.



