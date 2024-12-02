Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan engellilere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türk'ün beklenen olduğunun altını çizerken "Bu hakikate pek çok yerde şahitlik edersiniz" dedi. Kardeşlik mesajı da veren Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin dışlanamayacağını belirtti. Başkan Erdoğan ecdad vurgusu da yaparken "Maziden geleceğe güçlü bir köprü kuruyoruz" dedi.