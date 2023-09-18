18 Eylül 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Concordia Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13. Concordia Yıllık Zirvesi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, “ABD’nin Türkiye’deki yatırımlarını artırmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi için ise net mesaj veren Başkan Erdoğan, “Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.” ifadelerine yer verdi.