06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Van'da karanfilli karşılama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Van’a gitti. Van Ferit Melen Havalimanında karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra seçim otobüsüyle miting alanına ulaşmak üzere yola koyuldu. Yol boyunca kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan, Soydan Kavşağı’nda karanfillerle karşılandı. Caddede sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra miting alanına geçti.