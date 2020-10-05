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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararı duyurdu! 2-3-4-8 ve 12. sınıflar...

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Giriş: 05.10.2020 19:38
Güncelleme:05.10.2020 19:46
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitimle ilgili kritik açıklamalar yaptı ve alınan kararları duyurdu. Başkan Erdoğa, "2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz." dedi. SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitimle ilgili kritik açıklamalar yaptı ve alınan kararları duyurdu. Başkan Erdoğa, "2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüz yüze eğitime geçilecek.

"500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET VERMEK İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK"

Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıhha kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Diğer okullarıyla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız.

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