Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vanlı gençlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Gençlik Buluşması” programına kapsamında Van'a giderek gençlerle bir araya geldi. Vanlı gençlerin yoğun isteğini kıramayan Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle seslenen Başkan Erdoğan "Biz de Van’a geldiğimizde inanıyorum ki sizlerle bunu çok daha farklı bir şekilde yaşayacağız. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.