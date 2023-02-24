Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider deprem ve Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ele aldı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu Dağ aktardı.

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