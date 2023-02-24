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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 16:11
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider deprem ve Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ele aldı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu Dağ aktardı.
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