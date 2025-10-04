Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sumud aktivistleri 1 saat sonra İstanbul’da

Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Başkan Erdoğan, “Bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil, Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Rabbim, Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

