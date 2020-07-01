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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ravzanur ile görüştü

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Giriş: 01.07.2020 18:51
Güncelleme:01.07.2020 18:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendisiyle tanışmanın hayali olduğunu öğrendiği 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ile ailesini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesiyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti

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