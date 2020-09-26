Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Şehitkamil'de halkla bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışında halkla bir araya geldi. Gaziantepliler Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halka seslendi.



"2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYECEĞİZ"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, "Gaziantep, bizim gazi şehirimiz ve bu şehir bu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, her zaman bizimle bir arada oldu. "Beraber yürüdük biz yollarda" dedik onlar da "beraber yürüdük biz yollarda" dedi. Şimdi, ben diyorum ki; Kardeşlerim bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve 2023'e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.