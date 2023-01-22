Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'daki 'Gençlik Buluşması'nda duyurdu: 10 Mart’ta seçim yetkimi kullanacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına katıldı. Başkan Erdoğan, "Altılı masa denilen ucube yapının gıdası, eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur, yoksunluğudur." dedi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine dair ise Başkan Erdoğan, "Devlet Bahçeli Bey ile görüştük kararı aldık. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Seçim tarihini 10 Mart'ta açıklayacağız. Seçim için sonra 60 gün süre var, YSK değerlendirecek" ifadelerine yer verdi.