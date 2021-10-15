15 Ekim 2021, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika turu 17 Ekim 2021 Pazar günü başlayacak. Peki, Başkan Erdoğan hangi ülkelere gidecek? İşte detaylar…
-NİJERYA ZİYARETİ
Ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.
Başkan Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor. İşte 17 Ekim 2021 Pazar günü start alacak görüşmenin başlıkları…
-NİJERYA ZİYARETİ
Türkiye-Nijerya İş Forumu'na katılacak.
Ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.
FETÖ ile mücadelede iş birliği görüşülecek.
-TOGO ZİYARETİ
Ticaret hacminin artırılması bekleniyor.
-ANGOLA ZİYARETİ
Ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.