Başkan Erdoğan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan, ancak Millet İttifakı'nda belirsizlik söz konusu durumda.

"Hangi partiler arasında ittifak kurulacak ya da kurulmayacak"? sorusunun yanıtı henüz metlik kazanmış değil.

Saadet Partisi, CHP, HDP, İyi Parti ittifakında yer almıştı. Ancak bu ittifakın 2023 seçimlerinde sürüp sürmeyeceği netleşmiş değil.