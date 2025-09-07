Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile A Haber’e konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 300 bininci deprem konutu için Malatya'da törene katıldı. Tören alanı tıklık tıklım dolarken Başkan, anahtar teslimi sonrasında depremzede aileyi yeni yuvalarında ziyaret etti. Misafirlik sonrası Başkan Erdoğan ile sohbet ettiklerini aktaran depremzede Ahmet Zengin ve ailesi, A Habere konuştu. Zengin, Erdoğan'ın gelmesinden çok memnun olduklarını söyleyerek, "Allan ondan bin kere razı olsun" dedi.