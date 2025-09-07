07 Eylül 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile A Haber'e konuştu
Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.09.2025 04:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 300 bininci deprem konutu için Malatya'da törene katıldı. Tören alanı tıklık tıklım dolarken Başkan, anahtar teslimi sonrasında depremzede aileyi yeni yuvalarında ziyaret etti. Misafirlik sonrası Başkan Erdoğan ile sohbet ettiklerini aktaran depremzede Ahmet Zengin ve ailesi, A Habere konuştu. Zengin, Erdoğan'ın gelmesinden çok memnun olduklarını söyleyerek, "Allan ondan bin kere razı olsun" dedi.
