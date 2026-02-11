Başkan Erdoğan'dan Zeynep Güneş'i hedef alan 28 Şubat artıklarına sert tepki: Meydanı terk etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek olan Erdoğan, " 28 Şubat artığı kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum." dedi. Özgür Özedl'e de tepki gösteren Erdoğan, "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Burada daha önce yaptığım bir tespitimi tekrar hatırlatmak isterim. Görüyoruz ki zaman değişiyor. Dünya değişiyor. Genel başkanlar değişiyor. Ama CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor." ifadelerini kullandı.