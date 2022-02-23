23 Şubat 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’ın talimatıyla gönül mesaisine çıktılar! 58 ilde bin 585 cemevinin kapısı çalındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan alevi toplumunun sorunlarının giderilmesine yönelik talimat vermişti. Bunun üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma kapsamında bin 585 cemevi ziyaret edilerek alınan talepler şimdi hayata geçiriliyor.