23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın talimatıyla gönül mesaisine çıktılar! 58 ilde bin 585 cemevinin kapısı çalındı

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla gönül mesaisine çıktılar! 58 ilde bin 585 cemevinin kapısı çalındı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2022 09:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan alevi toplumunun sorunlarının giderilmesine yönelik talimat vermişti. Bunun üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma kapsamında bin 585 cemevi ziyaret edilerek alınan talepler şimdi hayata geçiriliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihin en büyük savaş suçu
Tarihin en büyük savaş suçu
Gönül mesaisi! Tek tek kapılar çalındı
Gönül mesaisi! Tek tek kapılar çalındı
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal’de şehit oldu
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal’de şehit oldu
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Abdullah Ağar’dan flaş Ukrayna yorumu
Abdullah Ağar'dan flaş "Ukrayna" yorumu
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk hakkında büyük gaf
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk hakkında büyük gaf
Başkan Erdoğan Senegal’de stadyum açılışına katıldı
Başkan Erdoğan Senegal'de stadyum açılışına katıldı
Türkiye’den NATO paylaşımı
Türkiye'den NATO paylaşımı
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Senegalli çocuktan Kur’an-ı Kerim tilaveti
Senegalli çocuktan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Yaptırımlar Rusya’yı durdurabilir mi?
Yaptırımlar Rusya'yı durdurabilir mi?
Arabalı vapurda tonaj vurgunu
Arabalı vapurda tonaj vurgunu
Daha Fazla Video Göster