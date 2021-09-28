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Başkan Erdoğan’ın Rusya ziyareti neden önemli? ABD PKK’yı destekleyerek neyi amaçlıyor?

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Giriş: 28.09.2021 13:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS televizyonunda S-400'lerle ilgili açıklamaların yankıları sürerken, şimdi de Rusya'ya yapacağı ziyaret merakla bekleniyor. Zira o ziyaret aynı zamanda ABD'ye bir mesaj niteliği taşıyor. Erdoğan Soçi'de Rus lider Vladimir Putin ile baş başa görüşecek. Görüşmenin, başta Orta Doğu olmak üzere bölgesel dengeleri de değiştirebilecek mahiyette olduğu belirtiliyor.
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