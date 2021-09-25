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Başkan Erdoğan'ın röportaj verdiği Amerikan CBS News: Türkiye Cumhurbaşkanı meydan okuyor

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Giriş: 25.09.2021 13:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta röportaj verdiği Amerikan CBS News kanalı, haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı ABD'ye rağmen meydan okuyor" ifadesini kullandı. Röportajda, CBS muhabiri Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusuna Erdoğan, "Ne demek, tabii ki evet" cevabını veriyor.
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