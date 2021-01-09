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Başkan Erdoğan'ın Oğuzhan Asıltürk ziyareti ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2021 13:04
Güncelleme:09.01.2021 13:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazı çıkışı soruları cevaplandıran Başkan Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ziyareti ile ilgili, "Oğuzhan Asıltürk, bizim büyüğümüzdür. Hem nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde artık bu bir seçim ittifakı mı olur? Geleceğe yönelik bir terörle mücadelede örneğin bizim yanımızda olunması lazım. Bu noktada milletimiz için verdiğimiz mücadelede bizim yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bu açıdan bu görüşmeleri yapmayı bundan sonra da planlıyorum" dedi. Bu önemli gelişmeyi A Haber canlı yayına bağlanan gazeteci Metin Özkan ve kamuoyu araştırmacısı ihsan Aktaş değerlendirdi.
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