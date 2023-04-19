Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olacak? Milyonların gözü Erdoğan’a çevrildi

Ramazan Bayramı’na sayılı günler var. Bayram ı beraberinde müjdelerle gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem arefe hem de bayramın ilk günü müjdeler açıklayacağını duyurdu. Kentsel dönüşüm ve doğalgazla ilgili önemli açıklamalar bekleniyor.

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