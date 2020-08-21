Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bugün ne açıklayacak? Açıklama saat kaçta?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde heyecan uyandırdı. Yurdun dört bir yanındaki halkın gündemi bu oldu. Vatandaşların ortak düşüncesi ise petrol ya da doğal gaz bulunduğu yönünde. Ancak Çin ile swap ve liman anlaşması ya da korona aşısı da ihtimaller arasında yer aldığı iddia edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağını söylediği müjdeli haber vatandaşlar arasında büyük heyecan yarattı. Müjdeninin ne olduğu vatandaşın gündemdeki en önemli maddesiydi. Gözler Başkan Erdoğan'ın saat 15.00'te yapacağı açıklamada.

Barış Yılmaz-Elazığ: "Cumhurbaşkanımızın açıklaması beni heyecanlandırdı. Merakla bekliyoruz. Benim tahminim Akdeniz ya da Karadeniz'de petrol ya da doğalgaz bulundu. Enerji kaynağı bulunduysa ülkemiz için büyük bir avantaj olur. Daha da zenginleşir. Büyük bir refaha ulaşır. Kendi enerjimizi sağlarız. Yurt dışına satarız."

Rahmi Özden-Batman: Başkan Erdoğan'ın vereceği müjde büyük ihtimalle yerli ve milli ekonomiyi şaha kaldıracak ve dışa bağımlılığı bitirecek enerji üzerine olacak. Başkan Erdoğan'ın cuma gününü işaret etmesi ise onun liderlik özelliğinde bulunan sonuç almadan ihtimaller üzerine konuşmamasından kaynaklanıyor.

Bedih Gündüz-Şanlıurfa: Doğalgaz ve petrol gibi bir enerji kaynağı bulunduğu ya da koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmeye başlanacağı müjdesi olabilir.

Bilal Yazıcı-Zonguldak: Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklama kesinlikle ülke menfaatine olacak. Ereğli açıklarında doğalgaz bulunduğu açıklaması bekliyorum.

Halil İbrahim Anlak-Antalya: Müjdenin piyasaları rahatlatmak için kapsamlı bir ekonomik paket olacağını tahmin ediyorum.

Büşra Aktaş-Trabzon: Karadeniz'de petrol ve doğal gaz bulunduğu müjdesini açıklamasını bekliyorum. Bu müjdeyle ülkemiz yeni bir döneme girecek.

Necmi Ertekin-Kayseri: "Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjde Çin ile yüksek meblağlarda yapılacak olan bir swap anlaşması olabilir. Böyle bir anlaşma piyasaları rahatlatacağı gibi Türkiye'ye de vites yükseltir. Ayrıca Çin'in ticareti için Akdeniz'de bir limana ihtiyacı var. Bu müjde bir liman anlaşması da olabilir. Böyle bir anlaşmada Türkiye'yi ticaretin merkezi haline getirir. Çin şuanda Yunanistan'ın bir limanını kullanıyor. Ancak ABD ve AB bu durumdan rahatsız ve Yunanistan'a Çin'i limanlarından çıkarması için baskı yapıyor. O yüzden Çin yönünü Türkiye'ye çevirdi. Verilecek müjde bence bu iki madde."

Fatih Deniz-Gaziantep: "Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiyle ilgili bir müjde verecek. Açıklayacağı konunun ülkemizin geleceğiyle ilgili büyük gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum."

Sedat Özgür- Eskişehir: "Öncelikle şunu söylemek gerekir ki; böyle bir ifadenin Türkiye'nin en yetkili, en yukarısında olan bir isim tarafından ifade edilmiş olması hakikaten bu müjdenin büyük bir müjde olduğu, önemli ve Türkiye için büyük bir adım olduğu şeklinde yorumlanabilir. Son zamanlarda konuşulan, özellikle yine enerji alanı ile ilgili, doğal gaz kaynaklarıyla ilgili veya petrol ile ilgili bir müjde olmasına bekliyorum.

HERKESİN DİLİNDE DOĞALGAZ VE PETROL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi İstanbul sokaklarında da günün en merak uyandıran konusuydu.

Sinan Etlik: Akdeniz veya Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarından bir kaynağa ulaşıldığı yönünde olabilir. Eğer böyle bir müjdeli haberse ülkemiz gelecek için daha rahat nefes alabilir ve bizler de güçlü Türkiye ile boynumuz daha dik yürüyebiliriz.

Meltem Aytekin: Merakla bekliyoruz tüm Türkiye olarak, eminimki dünyada bu müjdenin ne olduğunu merakla bekliyordur. Benim iki tahminim var, Kovid-19 aşısı ve Karadeniz'de doğalgaz çalışmalarında gelen müjdeli bir haber.

Bayram Önder: Ben bu müjdenin Kovid-19 nedeniyle aylardır büyük fedakarlık yapan esnaf ve küçük kobiler için vergi indirimi olacağını düşünüyorum.

Ceyda Şatova: Güney Akdeniz'de petrol veya Karadeniz doğalgaz ve petrol bulunması ile ilgili bir müjde olabilir.

Yasemin Çalıyurt: Karadeniz'de doğalgaz veya Akdenizde petrol rezervi bulunduğu söylenecek inşallah. Böyle bir müjdeye çok seviniriz. Ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulur. Başka ülkelere de enerji satıp güçleniriz.

A.Pınar Çağlayan: Bence Karadeniz'de doğalgaz kaynağı bulundu. Bu tip gelişmeler ülkemizi daha da güçlendirecek ve dünyada parmakla gösterilecek konuma getirecektir.

Sabah