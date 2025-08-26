26 Ağustos 2025, Salı
Başkan Erdoğan'ın mesajlarının şifresi! Güvenlik uzmanı Gökçe A Haber’de yorumladı
Terör ve güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe, Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki gruplara yönelik kritik mesajlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın "Kıblesini başka yöne çevirenler" ifadesine dikkat çeken Ali Fuat Gökçe bölgede ayrılıkçı bir politika izleyen SDG’nin İsrail'den medet umduğunu ve zamana oynadığını söyledi.