26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın mesajlarının şifresi! Güvenlik uzmanı Gökçe A Haber’de yorumladı
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi! Güvenlik uzmanı Gökçe A Haber’de yorumladı

Başkan Erdoğan'ın mesajlarının şifresi! Güvenlik uzmanı Gökçe A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 12:58
Terör ve güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe, Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki gruplara yönelik kritik mesajlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın "Kıblesini başka yöne çevirenler" ifadesine dikkat çeken Ali Fuat Gökçe bölgede ayrılıkçı bir politika izleyen SDG’nin İsrail'den medet umduğunu ve zamana oynadığını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi! Güvenlik uzmanı Gökçe A Haber’de yorumladı
İklim Kanunu’na neden ihtiyaç duyuldu?
İklim Kanunu'na neden ihtiyaç duyuldu?
Malazgirt zafer kutlamasına yoğun katılım!
Malazgirt zafer kutlamasına yoğun katılım!
Bolu’nun 3.5 aylık içme suyu kaldı!
Bolu’nun 3.5 aylık içme suyu kaldı!
Avukat Birinci hakkında soruşturma
Avukat Birinci hakkında soruşturma
Başkan Erdoğan Malazgirt’te
Başkan Erdoğan Malazgirt'te
İran ve AB ülkeleri müzakere masasında!
İran ve AB ülkeleri müzakere masasında!
Gıdada ’zirai ilaç’ analizi!
Gıdada 'zirai ilaç' analizi!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi!
Başkan Erdoğan'ın mesajlarının şifresi!
Balıkesir Sındırgı depremleri ne mesaj veriyor?
Balıkesir Sındırgı depremleri ne mesaj veriyor?
İmamoğlu’nun avukatı gözaltına alındı!
İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı!
Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak
"Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak"
Kılıç kınından çıkarsa kaleme yer kalmaz
"Kılıç kınından çıkarsa kaleme yer kalmaz"
Daha Fazla Video Göster