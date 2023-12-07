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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde yeni durak: Yunanistan!

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Giriş: 07.12.2023 09:53
Başkan Erdoğan, bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek. İki ülke ilişkilerinde, dönem dönem kırılmalara yol açan konu başlıklarının masada olması bekleniyor.
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